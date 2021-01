La piccola Sharon, alunna dell’I.C.” Maddaloni 2 -Valle di Maddaloni” premiata per il concorso letterario “Una lettera sotto l’albero”

Maddaloni. Una soddisfazione enorme per la giovane Sharon Izzo, di soli 10 anni, frequentante la classe V della scuola Primaria – plesso Collodi di Montedecoro a appartenente all’I.C. ” Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni.”

Sharon ha partecipato al concorso letterario “Una lettera sotto l’albero” indetto dall’associazione Dea cultura ed è stata premiata con una motivazione molto toccante: la giuria ha definito la sua lettera, che di seguito riportiamo, espressione della condizione di disagio, ma anche di speranza dei bambini, in questo momento.

I finalisti hanno partecipato alla cerimonia di premiazione, in streaming dalla pagina facebook dell’associazione, il giorno 28 dicembre.

I più vivi complimenti a Sharon da parte della preside Rosa Suppa che ha dichiarato: “Sono commossa e gratificata da questo riconoscimento, che è stato raggiunto nonostante le difficoltà contingenti, anzi proprio grazie a questo periodo che ha tirato fuori le emozioni più profonde ed i desideri autentici Proprio come ha detto la giuria, sono loro, i nostri giovani alunni, la speranza e la forza per andare avanti con determinazione e fiducia. “