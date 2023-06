La più bella del mondo si fa ancora più bella: lavori in corso alla Reggia di Caserta!

Di lei si dicono tante cose: che è la più bella del mondo, che è un gioiello di arte neoclassica, che è il fiore all’occhiello della città di Caserta. Naturalmente, stiamo parlando della Reggia! Il team di Belvedere News è salito sul tetto dell’antica Residenza Estiva Borbonica per vedere come stanno procedendo i lavori di ristrutturazione, scopriamolo insieme!

Le travi di legno vengono smontate. Questo è uno dei passaggi fondamentali per i lavori di ristrutturazione alla Reggia di Caserta. Il loro stato di conservazione è stato compromesso tra le altre motivazioni, anche a causa di un attacco da parte di insetti xilofagi, golosi soprattutto – indovinate un po’ – di legno, sia vivo che morto. Purtroppo, le travi “Reali” non sono state immuni al languorino di questi animaletti che trasformandole in uno snack, hanno danneggiato le assi su cui poggiava la copertura di malta e tegole del tetto.

Il legno danneggiato verrà sostituito da nuovi sostegni in legno di castagno massello e altre assi in legno lamellare, di solito utilizzate per questo tipo di interventi, soprattutto grazie all’ottimo rapporto tra resistenza meccanica e peso, nonché per il buon comportamento in caso di incendio. In seguito al tragico incidente che ha visto protagonista la cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, è particolarmente importante prestare attenzione alla prevenzione per quanto riguarda gli edifici storici, per preservarne la bellezza e curarla in ogni dettaglio, cosicché le generazioni future possano goderne così come ne abbiamo goduto noi.

A questo punto, però, qualcuno potrebbe chiedersi: ma delle vecchie travi, che ne sarà? Be’, amici, niente paura! Anche il loro ciclo vitale non è ancora concluso: infatti, nello spirito dell’agenda 2030, le vecchie travi malridotte daranno vita a sistemi modulari per sedute tavoli e gradinate, e questo accadrà grazie al lavoro di artigiani esperti che sapranno riportarle alla luce. In questo modo, dopo secoli di onorato servizio, diventeranno parte integrante di spazi dedicati soprattutto a laboratori scolastici per tutte le bambine e i bambini pronti ad innamorarsi della nostra meravigliosa Reggia.

