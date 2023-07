La Polizia di Stato arresta cittadino algerino

La Polizia di Stato di Caserta, nella mattinata di ieri, ha tratto in arresto un diciottenne algerino, colto mentre stava per perpetrare un furto in appartamento.

In particolare, il giovane, dopo essersi arrampicato sul muro di cinta di un’abitazione, tentava di accedere all’interno di quest’ultima attraverso una tapparella, ma veniva notato da alcuni operai del palazzo di fronte che lanciavano l’allarme ai proprietari, i quali mettevano in fuga il cittadino algerino.

Successivamente lo stesso provava ad accedere ad altra abitazione ma veniva bloccato dai proprietari di quest’ultimo immobile, con i quali scaturiva una violenta colluttazione, tanto da far riportare lesioni con prognosi di 20 giorni ad uno dei soggetti.

Gli operatori della volante del Commissariato di P.S. di Maddaloni, prontamente giungevano sul posto e nonostante la resistenza opposta dal giovane algerino, riuscivano a bloccarlo.

Pertanto, esperiti gli accertamenti di rito, il predetto veniva tratto in arresto per tentato furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale e posto a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.