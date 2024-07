LA POLIZIA LOCALE DENUNCIA LA TITOLARE DI UN PARCHEGGIO UBICATO AL CENTRO DELLA CITTA’ PER MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

La Polizia Locale della Città di Caserta diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli ha ispezionato un parcheggio dedito all’autorimessa di veicoli in affidamento ad un privato ubicato al centro della città. Dagli accertamenti è emerso che l’attività era in esercizio non rispettando le norme previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Dagli approfondimenti la società è risultata essere in esercizio senza aver stipulato il contratto. La Polizia Locale ha proceduto a denunciare la titolare della società all’Autorità Giudiziaria per mancato rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro