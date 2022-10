La Polizia Municipale interviene e mette fine, almeno per oggi, alla sosta selvaggia in Via San Carlo

Caserta. Ancora mattinata movimentata per i commercianti e residenti di Via San Carlo . Il problema sempre lo stesso , auto parcheggiate ovunque al punto da impedire l’apertura delle attività’ commerciali .

A scendere in campo stamattina e’stato Antonio De Falco , consulente comunale sul centro storico . “ Situazione difficilissima – ha dichiarato – addirittura peggiorata dal momento in cui , causa pericolo crollo di un palazzo , e’ stato deciso di chiudere L’ accesso alla strada . Tuttavia stiamo lavorando per trovare una soluzione definitiva alla problematica dovuta alla sosta selvaggia . Per ora voglio sottolineare l’efficienza della Polizia Municipale la quale , dopo una mia segnalazione direttamente al comandante Luigi De Simone , e’ intervenuta sul posto per ripristinare una condizione di normalità’ e di civiltà’.