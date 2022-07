La posizione dei 5 stelle sulla crisi di governo

*UNA TEMPESTA IN UN BICCHIER D’ACQUA! VOLUTA? RIFLETTIAMO! Il NON voto del Movimento non riguarda la fiducia, ma il provvedimento: non siamo noi i vigliacchi irresponsabili.*

Il comunicato dell’ On. Del Monaco

Sono tante le accuse che stiamo subendo, troppe.

Sono tante le bugie che si sommano, troppe.

Televisioni, radio, palinsesti di ogni sorta che, insieme al politico di turno, sguazzano tra commenti e notizie ingiuriose che altro obiettivo non hanno se non quello di infangare e distruggere il Movimento.

Possibile che non sia ancora chiaro ciò che sta accadendo?

Noi stiamo lottando strenuamente, e da soli a quanto pare, per riportare al centro delle questioni nazionali urgenze ben diverse da quelle sostenute dal provvedimento di Draghi.

Continuiamo ad essere osteggiati e beffeggiati perché non abbassiamo la testa, perché portiamo avanti idee, principi e valori condivisi e giusti, onesti e trasparenti. Come la Politica con la P maiuscola in cui crediamo, quella del servizio, l’unica che ha a cuore i bisogni reali del cittadino. E per i quali lotta.

Ecco cosa stiamo facendo, ecco cosa non va giù alla gran parte di loro, al Renzi di turno o a chi, come lui, fa solo chiacchiere. E delle peggiori.

Tra i vari punti del provvedimento troviamo scelte infelici quali la costruzione di termovalorizzatori, inceneritori etc…

Alla faccia della transizione ecologica tanto auspicata! In barba al futuro ecosostenibile che dobbiamo ai nostri figli!

Ma sì, costruiamo, costruiamo, sprechiamo altri soldi, continuiamo a fare scelte inadatte e retrograde.

Il problema dei rifiuti è certamente atavico, non semplice… ma non impossibile da gestire. Dare pieni poteri al sindaco di Roma per l’emergenza in atto non dovrebbe far parte di un provvedimento nazionale, per cui si stanziano bei soldini. È un problema di ordine regionale.

Cosa faranno? Costruiranno termovalorizzatori a Roma, poi a Firenze…deturpando ulteriormente il nostro patrimonio paesaggistico, alimentando dissensi e, cosa ancora più grave, terribili malattie.

Fate attenzione, cittadini italiani, aprite gli occhi: la corsa al carro dei poteri forti (e corrotti) incalza veloce e fa nuove reclute, sorde e cieche ai vostri bisogni.

Non lasciatevi ingannare.

Diamo fastidio… perché da sempre lavoriamo per voi. E non per loro.

On. Antonio DEL MONACO