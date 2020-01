La posizione della Casertana su Gigi Castaldo

Questo il comunicato della Casertana:

🗞️📰+++COMUNICATO STAMPA+++

La Casertana FC ritiene doveroso intervenire e puntualizzare alcuni aspetti, in seguito alle ripetute dichiarazioni rilasciate dall’avv. Ernesto De Notaris, procuratore del calciatore Luigi Castaldo. De Notaris ha parlato del suo assistito addentrandosi in analisi e considerazioni che non possono e non devono trovare certo spazio sugli organi di informazione. Tutto ciò tenendo conto del fatto che Castaldo ad oggi è un tesserato della Casertana, con contratto in scadenza al 30 giugno 2021, e che nei frequenti confronti con la società ha sempre manifestato il suo grande entusiasmo di vestire questi colori.