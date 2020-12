LA POSSIBILE RIAPERTURA DELLE SCUOLE IN CAMPANIA DOPO IL 15 GENNAIO

Anche a Natale la discussione scuola è sempre al centro. La ministra Lucia Azzolina spinge per una riapertura completa il 7 Gennaio , mentre il premier Giuseppe Conte come pochi giorni fa , ha dichiarato nell’intervista porta a porta di un possibili rientro a scuola al 50% in presenza per le scuole Superiori.

In Campania però la situazione potrebbe essere diversa. Il presidente Vincenzo De Luca nei giorni scorsi è stato chiaro , parlando di valutazioni che saranno fatte a seconda di come si evolverà il contagio. Parole confermate e rafforzate nell’intervista rilasciata nei giorni scorsi dall’assessore Lucia Fortini, ha dichiarato : Non so ancora quando i ragazzi potranno rientrare in presenza in classe , ma escludo che si possa cominciare il 7 Gennaio.

Nei primi giorni del 2021 ci saranno degli incontri in seno all’unità di crisi per porre in essere tutte le valutazioni del caso.

Inoltre spiega , l’ipotesi al vaglio è dal 15 Gennaio gli alunni della Regione Campania possano tornare gradualmente in classe , ma è l’ipotesi che dovrà essere valutata dall’unità di crisi . In ogni caso la Campania sarà differente non solo per le date di rientro in classe, ma anche per le percentuali degli alunni in presenza.