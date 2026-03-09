La potenza fragile: Trump riscrive il caos globale per colpire la Cina e tenere l’Europa in ginocchio

L’editoriale

Trump governa con la consapevolezza di guidare una potenza militare gigantesca sostenuta da un’economia che non domina più il mondo. È questa fragilità, questa crepa tra forza armata e debolezza economica, che dà coerenza a tutto ciò che sta facendo. Ogni crisi alimentata, ogni guerra congelata, ogni “caduta” annunciata non è un gesto isolato: è parte di una strategia che usa il caos globale per compensare il declino americano e colpire la Cina, l’unico vero avversario capace di sfidare la supremazia degli Stati Uniti.

Congelare l’Ucraina è il primo tassello. Non è prudenza: è calcolo. Una guerra sospesa tiene l’Europa in ostaggio, la costringe a comprare gas liquefatto e armi americane, la priva di autonomia politica e la rende dipendente da Washington per la propria sicurezza. Una guerra risolta toglierebbe agli Stati Uniti una rendita economica e strategica; una guerra congelata la garantisce. L’Ucraina resta abbastanza viva da giustificare la presenza americana, ma abbastanza ferita da impedire all’Europa di respirare. Il secondo tassello è il Medio Oriente. L’escalation contro l’Iran non è solo un confronto regionale: è un attacco diretto al principale partner energetico e tecnologico della Cina. Ogni infrastruttura distrutta, ogni radar abbattuto, ogni catena logistica interrotta indebolisce un pezzo della Belt and Road Initiative. Trump non colpisce Teheran: colpisce Pechino attraverso Teheran. Il terzo tassello è Cuba. Quando proclama che «dopo l’Iran cadrà anche Cuba» e che l’isola sarebbe «agli ultimi momenti di vita», non parla solo dell’Avana: parla della presenza cinese nei Caraibi. Cuba è un nodo commerciale e tecnologico di Pechino, e la sua “caduta” sarebbe un taglio chirurgico alle linee di influenza cinese nell’emisfero occidentale. La pressione sulla Giamaica, costretta a espellere 277 medici cubani, è parte della stessa operazione: isolare un alleato di Pechino e svuotarlo delle sue relazioni internazionali. Tutto si tiene perché Trump ha un obiettivo unico: usare la forza militare e la destabilizzazione geopolitica per compensare la debolezza economica americana e indebolire la Cina. Ogni crisi diventa un’occasione, ogni conflitto un argomento, ogni paese un messaggio indirizzato a Pechino. Trump non sta combattendo contro l’Iran, né contro Cuba, né contro la Russia. Sta combattendo contro la Cina usando il mondo come campo di battaglia. E mentre lo fa, tiene l’Europa congelata, dipendente, silenziosa. Perché una guerra congelata è molto più preziosa di una guerra vinta.