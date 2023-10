La Premier Meloni annuncia (su Instagram) la separazione dal compagno .

Negli ultimi tre anni il nostro (spesso disgraziato) paese ha visto accadere di tutto: il susseguirsi di maggioranze governative eterogenee, colpi di scena e intrighi politici (anche internazionali) di shakespeariana memoria, la gestione di una pandemia storica, la crisi economica, lo scoppio di guerre e l’infrangersi di alleanze internazionali, l’elezione per un secondo settennato del Capo di Stato, la morte di un capo politico ( Berlusconi) che ha segnato a torto o a ragione il corso politico degli ultimi trent’anni.

Così quando stamattina, mentre sorseggiavo il primo caffè della giornata, scorrendo tra le notizie arrivatemi leggo “Comunicato importante della Premier”.

Immediatamente penso alla situazione in Medioriente, ad un’escalation militare, ad un aggravarsi della già barcollante situazione economica.

E invece il “coup de foudre”: Giorgia Meloni annuncia su Instagram la separazione dal compagno Giambruno.

Come Belen o Kim Kardashian.

Penso “avrà un addetto stampa, un collaboratore che poteva girare il comunicato magari all’Ansa, invece di condividere un post con foto della (ex) famigliola ed annessa frecciatina filosofica a chi pensava di attaccarla sul piano personale.

Per chi non ne fosse a conoscenza, in queste ultime settimane, il papà di “Striscia la notizia” Antonio Ricci ha più volte passato nel suo programma alcuni fuori onda del compagno della Premier, fuori onda sessisti e spesso fuori luogo.

Probabilmente la Premier Meloni, stanca di dover mettere una pezza alle continue gaffes del compagno, avrà deciso di tagliare la testa al toro e di annunciare la fine di una relazione, in realtà già da tempo terminata tra le mura domestiche.

Almeno a detta del post condiviso su Instagram.

Ora, sarà che sono cresciuta a pane ed intercettazioni, ben più piccanti del fu Berlusconi , ma non riesco proprio a ravvisare, nella separazione, la notizia del giorno.

Anzi, probabilmente Ricci avrà anche servito un bell’assist alla Premier per liberarsi di un compagno diventato ingombrante e sicuramente poco istituzionale.

Piuttosto quello che fa notizia è che venga utilizzata, da tanti anni oramai, “Striscia la notizia” come arma di distruzione delle reputazioni altrui.

Non è una novità.

Gianfranco Fini chiese, vent’anni orsono, a Silvio Berlusconi di far cessare la campagna denigratori nei confronti della propria fidanzata.

Invettive e servizi denigratori iniziati proprio dal tg satirico

Di lì a poco la rottura tra il capo di Alleanza Nazionale e Berlusconi (pubblica) che tutti conosciamo.

Berlusconi non c’è più ma esiste ancora il partito da lui fondato, esistono le sue televisioni ed i suoi eredi a tutelare l’eredità e gli interessi da lui lasciati.

È altresì notorio che, negli ultimi mesi, i rapporti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia siano cordiali.

Ma sicuramente non distesi .

Proprio un mese fa la primogenita del Cavaliere – Marina – dichiarava “Ho apprezzato molte mosse del governo, ma la tassa sugli extraprofitti delle banche è demagogica”.

Se consideriamo che la famiglia Berlusconi possiede il 30 % di banca Mediolanum, possiamo immaginare il salto dalla sedia che avranno fatto gli eredi Berlusconi alla notizia della tassa sugli extra profitti.

Insomma, Ricci utilizzato come spesso è già capitato da ariete per questioni politiche?

Probabilmente no.

Ma, come spesso usava dire un vecchio esponente della prima Repubblica “ a pensar male si sbaglia ma spesso s’indovina”.