LA PRESIDE E GIULIANA ‘A VESUVIANA

Nella puntata di lunedì La Preside regala uno dei momenti più intensi e ambigui dello sceneggiato. Non urla né scontri diretti, ma uno scambio silenzioso che pesa più di mille parole: lo sguardo tra la Preside, interpretata da Luisa Ranieri, e Giuliana detta ’a Vesuviana, a cui dà volto e forza Daniela Ioia. Le due donne si fissano. Non c’è odio, non c’è paura. C’è studio, riconoscimento, forse rispetto. Un sorriso accennato, malizioso, attraversa entrambi i volti: è il segnale che il conflitto non sarà semplice, né scontato. A rompere il silenzio è Giuliana, che si rivolge alla Preside con una frase breve ma carica di significato: «Si’ ’na femmena che pesa». Non è una provocazione, ma un’ammissione. Un modo per dire: ti vedo, so chi sei. In quel momento la serie sposta l’asse del racconto. Non siamo più davanti a una contrapposizione netta tra legalità e controllo del territorio, ma a due visioni diverse che nascono dalla stessa radice: Caivano. Entrambe difendono il proprio spazio, entrambe vogliono contare, entrambe sanno che il territorio non è solo un luogo, ma identità e potere. La Preside incarna la resistenza istituzionale, la speranza di cambiamento attraverso l’educazione e la presenza dello Stato. Giuliana ’a Vesuviana rappresenta un potere alternativo, duro e radicato, che conosce le regole non scritte del quartiere e ne gestisce gli equilibri. Quel sorriso non promette pace, ma neppure guerra immediata. È una tregua carica di tensione, un patto non detto, un avvertimento reciproco. La sensazione è che nessuna delle due sottovaluterà l’altra.Lo sceneggiato suggerisce che il vero scontro non sarà fisico, ma strategico. Un gioco di mosse lente, di alleanze possibili e verità taciute, dove il destino del territorio dipenderà dalla capacità di queste due donne di restare fedeli — o meno — alla propria visione. Cosa non certa ma si può immaginare: da lunedì, La Preside non è più sola. E Giuliana ’a Vesuviana, interpretata da Daniela Ioia, non è più solo l’antagonista.