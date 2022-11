La Presidente del Consiglio comunale si dimette

Teverola– In una recente lettera l’Avv. Amelia Martino ha rassegnato le sue dimissioni, dichiarando allo stesso tempo di voler mantenere la prosecuzione dell’impegno politico e istituzionale nella qualità di Consigliera comunale. Nella lettera ha anche invitato il Sindaco a compiere per correttezza lo stesso gesto motivandone le ragioni.

“Se la sottoscritta è stata esortata violentemente ad abbandonare il ruolo di Presidente, eletta solo pochi mesi fa dagli stessi consiglieri – ha precisato la scrivente – con la stessa fermezza, pur nel rispetto dei ruoli istituzionali, si invita il Sindaco a fare lo stesso. Sarebbe un gesto di assunzione di responsabilità all’altezza del ruolo ricoperto”

Le dimissioni- secondo Amalia Martino- sono arrivate dopo tanti attacchi diffamatori mirati a ledere la sua dignità politica, istituzionale e morale – com’è d’altronde si legge nella nota -.

“Infatti – come afferma il gruppo Teverola Sostenibile – dopo i ripetuti comunicati e le diffide, nonostante i solleciti da parte dell’Avv. Amelia Martino, mai nessuno dalla maggioranza ha fatto pervenire la documentazione necessaria per la convocazione del consiglio comunale. Perciò è chiaro che lo scopo di questo consiglio fosse soltanto sfiduciarla, e in modo da portare, in questo clima di estromissione, l’ulteriore risultato”.

La decisione dell’Avv. Amelia Martino è maturata anche in seguito agli eventi accaduti nella giornata di ieri, in cui è stata pubblicata dal gruppo “Futura per Teverola” una sequenza di immagini dal titolo “labiale del presidente del consiglio comunale” al solo scopo di diffamare ed accusare l’Avv. Martino, facendo passare un messaggio non corrispondente alla realtà dei fatti, sottolineano i rappresentanti di Teverola sostenibile. In quello spezzone del consiglio comunale l’Avv. Martino pronuncia : “Mimmo”, nient’altro che il nome del marito, presente in aula e “visibilmente turbato per le aggressioni verbali subite dalla moglie durante il consiglio comunale”.