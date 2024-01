La Pro Loco riporta la festa di sant’Antuono in città

Maddaloni- Sant’ Antonio Abate, nella cultura popolare sant’Antuono, protettore degli animali, torna ad essere festeggiato in città. Domani, 17 gennaio, la Pro loco Maddaloni, in collaborazione con l’associazione Germogli ha organizzato una manifestazione in piazza Matteotti, aperta a tutti. Tutti potranno portare, come da tradizione, i propri animali a benedire.

L’evento, patrocinato dal comune di Maddaloni, avrà inizio con la santa Messa alle ore 18.30 nella chiesa dell’Annunziata.

Seguira poi la benedizione degli animali in piazza, degustazione della Pastellesse, il tradizionale piatto di questa giornata e canto e ballo popolari a cura della Germogli Folk band.