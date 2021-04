“La proposta di delibera sul Macrico Verde del 13 aprile? Mera campagna elettorale” Lo dichiara Pio Del Gaudio.

In questi giorni ha girato per le piattaforme social e sulle chat casertane questo messaggio:

“Il 13 aprile in consiglio comunale arriverà una proposta di delibera per rendere il Macrico zona F2, cioè INEDIFICABILE. Ti chiediamo di sottoscrivere questo breve appello rivolto ai consiglieri, affinché quest’occasione sia colta! Aiutaci anche a farlo girare, raccogli altre adesioni, esprimiamo una volta di più la volontà popolare di rendere il Macrico PARCO della città di CASERTA!”

L’oggetto è dunque una proposta di delibera per rendere il Macrico zona inedificabile… “peccato” che la zona in questione sia giá stata dichiarata zona F2 anni fa sotto l’amministrazione Del Gaudio e che questa iniziativa dunque si dimostri essere l’ennesima presa in giro per fare campagna elettorale.

Sappiamo infatti che con delibera numero 45 dell’11 aprile 2014, si è vincolata l’area come F2 impegnando l’amministrazione a fare del Macrico un parco urbano.

Questo è l’unico atto ufficiale prodotto dal governo cittadino che definisce cosa si intende fare dell’area.

Purtroppo, chi ha governato la città negli anni successivi ha ritenuto di non dover dare continuità a quelle scelte, limitandosi a slogan e frasi fatte che, però, lasciano adito a dubbi ed interpretazioni.

L’allora sindaco Del Gaudio diede tra l’altro prova di aver preso contatti con la Curia per la gestione della situazione Macrico, ma nonostante ció si ripete i suoi sforzi furono resi vani dalle amministrazioni successive.

Tuttavia la delibera del 2014 fissa i paletti per il futuro del Macrico ed è da quell’atto amministrativo che bisogna partire oggi per lavorare ad un progetto valido!