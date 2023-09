LA PROSSIMA SETTIMANA PARTIRÀ IL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE CHE COLLEGHERÀ VIA G.M. BOSCO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE

Caserta. Partiranno la prossima settimana i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che

collegherà via G.M. Bosco alla Biblioteca Comunale, passando per Piazza Cattaneo,

Piazza Pitesti, Via Leonardo Da Vinci, Viale Gallicola, Viale Michelangelo e Via Lodati. Il

Comune, infatti, ha aggiudicato i lavori ed è quindi tutto pronto per dare il via a questo

importante cantiere.

Il progetto, che verrà realizzato con fondi Pnrr, rappresenta uno strumento per potenziare

la mobilità alternativa (pedonale e ciclabile), in costante aumento ed estensione negli

ultimi anni. Questo percorso ciclabile si somma a quanto già effettuato

dall’Amministrazione Comunale in Corso Giannone, Via Verdi e via Renella e precederà

altri interventi che consentiranno di collegare tutte le zone della città. Non vanno

dimenticati, poi, i lavori che, nell’ambito del Pinqua, consentiranno di allocare delle piste

ciclabili all’interno del Quartiere Acquaviva.

Questa nuova pista ciclabile si collegherà a quella già esistente in Corso Giannone e ha

come finalità la connessione, ciclabile bidirezionale, della zona semiperiferica nord-est di

Caserta al centro della città, incentivando l’utilizzo della bicicletta in sicurezza per gli

spostamenti urbani da e verso questa zona.

L’obiettivo fondamentale del progetto è quindi quello di aumentare il numero di ciclisti, oltre

ad incrementare l’estensione delle piste e degli itinerari ciclabili, incentivare il trasporto e la

mobilità intermodale, aumentare l’uso della bicicletta per gli spostamenti di tutti i giorni

(inclusi gli spostamenti casa/lavoro e casa/scuola). Il potenziamento dei percorsi ciclabili

intende anche favorire i collegamenti tra il centro e la periferia con la Reggia e gli altri poli

di interesse culturale della città e favorire una mobilità green, riducendo le emissioni di

CO2.

“Crediamo molto nella mobilità sostenibile – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo

Marino – e in questo senso i progetti relativi alle piste ciclabili rappresentano uno

strumento fondamentale per perseguire tale obiettivo. Grazie a questo intervento, che si

somma a quelli già realizzati e ad altri che effettueremo, riusciremo a costruire un unico

grande percorso ciclabile che toccherà ogni quartiere della città e che consentirà la

crescita dell’utilizzo della bicicletta. Un elemento, questo, che comporta tantissimi vantaggi

in termini di riduzione delle emissioni, di abbattimento dell’incidentalità e di benessere dei

cittadini”.

“Ancora una volta – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo –

diamo concretezza a un progetto che costituisce un passo importante per una svolta green

della nostra città. Quello delle piste ciclabili è un progetto che si inserisce nell’ambito di

una serie di misure che questa Amministrazione sta adottando per realizzare un modello

di mobilità sostenibile, che porterà Caserta ai livelli delle città che su questo argomento

sono all’avanguardia. La prossima settimana partiranno i lavori e presto consegneremo

alla città un’opera di grande rilievo”.