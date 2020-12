La “Queen” candidata Sindaco per ” Io firmo per Caserta”

Caserta. La pandemia non ferma la politica casertana che continua a scaldare i motori in vista delle prossime amministrative previste per Giugno 2021.

Dopo l’ ufficializzazione della propria candidatura a Sindaco da parte di Carlo Marino, Ciro Guerriero, Pio Del Gaudio e Rosi Di Costanzo , nelle ultime ore si fa sempre più’ concreta la candidatura di Maria Giovanna Piccolo che , secondo insistenti rumors, dovrebbe capeggiare la lista Traettiniana – Io firmo per Caserta.

La lista ,sponsorizzata da Vincenzo Moriello e Francesco Marzano oltre che dagli imprenditori Andrea Funari e Antonio Crispino detto Nino, nonostante le numerose smentite degli ultimi giorni ,dovrebbe ufficializzare nelle prossime ore la candidatura a Sindaco della Piccolo.

Sulla new entry alla rincorsa della fascia tricolore abbiamo notato sul profilo fb del Dott. Ciro Guerriero, candidato Sindaco con Caserta Kest’è i ” simpatici auguri che lo stesso ha rivolto proprio alla ” QUEEN”. Questa candidatura prenderebbe un po’ di sorpresa in quanto nella lista, che secondo indiscrezioni sarebbe nata con l’ appoggio di una parte di Confindustria- Caserta figurano anche candidati o se preferite semplici ” supporters” di chiara matrice di sinistra come Antonello Fabrocile e Luigi Ebraico entrambi ex Speranzini.

Vi terremo aggiornati su eventuali smentite o conferme.