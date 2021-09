La rabbia dei commercianti del centro sulla gestione delle strisce blu

Maddaloni. Da quando sono state ripristinate le strisce blu a Maddaloni sono state oggetto di lamentele per la loro distribuzione e per la gestione delle stesse. In particolare ci sono giunte forti e continue lamentale da parte dei commercianti della piazza, laddove, a quanto ci riferiscono fioccano multe se le autovetture sostano non correttamente nelle strisce ( come si vede nella foto) mentre si rimane indifferenti quando, in occasione di cerimonie allorquando sostano altri mezzi, occupando gli stalli gratuitamente ed intralciando il traffico.

Qualche giorno fa pare sia stato multato anche il fornitore di bibite di un bar che sostava temporaneamente per lo scarico della merce.

