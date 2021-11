La Reggia di Caserta celebra L’ amore

Attraverso l’hastag #cartolinedallareggia, si ha la possibilità di lasciare il segno del proprio passaggio nel maestoso monumento, patrimonio dell’UNESCO.

Questa settimana, risalta agli occhi…e al cuore… la foto di Anna, una ragazza di 29 anni, che ha ricevuto una proposta d’amore indimenticabile dal suo ragazzo, proprio in uno dei posti da sogno, più belli che possano esistere.

Ha scritto, condividendo la foto su instagram: “Non ci sono parole per descrivere l’amore che provo per te❤️”

Un’emozione profonda per i due innamorati, ma anche per tutti coloro che hanno potuto sognare attraverso la loro storia e l’originale proposta.

“Amare qualcuno non è niente, essere amato da qualcuno è qualcosa, amare qualcuno che ti ama è tutto.”

(Bill Russell)

La redazione si unisce alla Reggia di Caserta, augurando una vita felice ad Anna e Nicola