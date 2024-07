La Reggia di Caserta è tra i primi 10 musei più visitati del Sistema Museale Italiano.

Lo dicono i dati ufficiali degli ingressi nei musei e nei parchi archeologici nazionali per il 2023 appena ieri sfornati dal servizio statistico ministeriale e pubblicati sul sito istituzionale del MiC.

Con un incremento di visite pari a più del 33% rispetto all’anno precedente, la Reggia di Caserta si trova all’8° posto della Top25 stilata dal Ministero della Cultura, con i suoi 934.029 visitatori registrati nel 2023.

Al dato ministeriale si aggiungano i quasi 100.000 accessi dei circa 7.000 abbonati che il Complesso vanvitelliano ha fidelizzato al proprio monumento, e che ha portato a celebrare il transito del milionesimo visitatore lo scorso 21 dicembre.

“L’impegno di un museo contemporaneo oggi è far sì che alla crescita del pubblico corrisponda lo svolgimento quotidiano della propria missione museale, intessendo relazioni, sviluppando progettualità, producendo cultura, contribuendo attivamente alla costruzione del Sistema Museale Nazionale. Da tempo lavoriamo per non essere semplicemente uno splendido contenitore da custodire ma contenuto”, dichiara il Direttore Tiziana Maffei. “Questi risultati sono per noi importanti anche perché l’incremento di pubblico avviene in una impegnativa fase di rinascita fisica della Reggia. La complessità gestionale dovuta agli innumerevoli cantieri, e la volontà di non precludere mai la fruizione ai visitatori richiedono una costante attenzione anche contingentando la possibilità di accesso in alcuni momenti. È questa una vera iniezione di fiducia e una giusta gratificazione per tutti coloro che quotidianamente lavorano con passione per valorizzare la Reggia di Caserta”.