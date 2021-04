LA REGGIA DI CASERTA RIAPRE

CASERTA – La Reggia Borbonica, il principale monumento casertano, il complesso vanvitelliano patrimonio dell’UNESCO conosciuto in tutto il mondo, riapre finalmente dopo la lunga pausa e chiusura forzata dovuta al covid 19 dal giorno 26 aprile, è ufficiale. L’annuncio è apparso anche sul sito della Reggia stessa con apertura sia del immenso parco reale, del giardino inglese ma anche degli appartamenti che però faranno entrate scaglionate con gruppi non più di 20 massimo 25 persone, al fine di evitare assembramenti al chiuso.

Altre info utili che possiamo fornire alla numerosa utenza che certamente complice le belle giornate e il clima primaverile, si riverserà sicuramente all’interno del complesso vanvitelliano sono le seguenti: si consiglia la prenotazione anche tramite la Reggia app o sul sito ufficiale della Reggia di Caserta.

Il sito ufficiale è https://www.reggiadicaserta.beniculturali.it/, dal quale è possibile acquistare biglietti solo parco e/o omaggio abbonato.

A seguito della prenotazione effettuata verrà inviata comunicazione anche eventualmente tramite mail posta elettronica, con l’invio di un apposito codice personale che non è necessario stampare, ma è possibile anche solo esibire sul proprio cellulare smartphone o Iphone, o tablet i biglietti non utilizzati non saranno rimborsati.

Previste misura anti covid ovviamente di contenimento e di sicurezza per l’utenza, che andranno ad aggiungersi al regolamento per accedere all’ingresso, ove vi saranno dei rilevatori per la temperatura (ancora da vedere se con la pistola o automatici), sanificatori e quant’altro possa essere utile per evitare il propagarsi dell’arcinota pandemia covid che ha cambiato radicalmente le abitudini di tutti noi.