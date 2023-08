La Reggina bocciata ancora mentre il Lecco torna in serie b. Adesso più nessuno può togliere la lega Pro alla Casertana

Dopo 24 ore di attesa finalmente si conosce ( si spera) il destino della Casertana. La società rosso blu come tutti sognavano verrà ripescata in Lega Pro. Il TAR del Lazio infatti ha bocciato la richiesta della Reggina di essere riammessa al campionato di serie b e quindi dovrà ripartire dalle serie d. Festa invece per il Lecco che invece ha visto accolto il proprio ricorso e tornerà a far parte del campionato di serie b. Domani in mattinata dovrebbe finalmente arrivare la conferma che la Casertana giocherà in serie c. Una conferma che permetterà anche di ufficializzare gli acquisti e di poter finalmente cominciare a parlare di campo. Ben tornata Casertana nel calcio che conta!