Il S.U.N.I.A. avvisa i cittadini di Caserta e Provincia, che la Regione Campania ha pubblicato il Bando Sostegno all’affitto per le Abitazioni Principali, collegata alla difficoltà socio/economica dovuta all’emergenza sanitaria COVID-1919- con fondi disponibili pari a euro 6.450.674,00.

La scadenza del Bando è prevista per le ore 18:00 del 12 maggio 2020

REQUISITI:

1. Contratto di locazione, registrato prima del 23/02/2020 ed in corso di validità, con esclusione degli alloggi di Edilizia Sovvenzionata (case popolari);

2. Non essere titolare del 100% del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione;

3. Avere percepito nell’anno 2018, per l’intero nucleo familiare, un reddito imponibile pari o inferiore ad € 35.000,00;

4. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito di impresa, arte o professione aver subito, una riduzione del volume d’affari di almeno il 50 per cento sul totale dei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

5. Per i nuclei familiari in cui vi è un soggetto titolare di reddito da lavoro dipendente o assimilato al lavoro dipendente: aver subito, una riduzione del reddito da lavoro dipendente e/o assimilato di almeno il 20 per cento sul totale percepito nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di gennaio e febbraio del medesimo anno.

6. I contributi in oggetto sono compatibili con qualsiasi altra misura statale, anche avente analoga finalità, e sono incompatibili con altre misure regionali di sostegno al fitto per il medesimo periodo.

Nel caso di contemporanea ammissione a contributo bando fitti 2019 (in scadenza il 27 aprile c.a.), si procederà all’erogazione di un solo contributo, per l’importo più favorevole al cittadino.

Il contributo erogato sarà nella percentuale del 50% del canone mensile per tre mensilità, e il contributo complessivo sarà di un importo massimo: € 750,00. La domanda per la concessione del contributo deve essere presentata al Comune di residenza dove è situato l’immobile in locazione mediante autocertificazione, con modello allegato al bando.

La domanda può essere presentata da un componente maggiorenne incluso nel nucleo familiare, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

È POSSIBILE PRESENTARE LE DOMANDE ANCHE TRAMITE LE SEDI DEL S.U.N.I.A. CASERTA OPPURE I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE.

I Comuni trasmetteranno alla Regione le domande pervenute entro non oltre le ore 18.00 del 12 maggio 2020 e al fine di soddisfare una platea più vasta di beneficiari, potranno erogare percentuali diverse dal 100% del contributo spettante.

Il S.U.N.I.A. di Caserta per restare sempre al fianco degli inquilini in questo periodo di emergenza sanitaria COVID-19, e dare la giusta assistenza e consulenza ai propri iscritti e ai cittadini interessati, sono disponibili i numeri di emergenza COVID-19: 3922017576 3346948053, per la compilazione delle domande di partecipazione al bando, e qualsiasi altro problema inerente alle problematiche dell’Affitto e questioni legate alla CASA.

Invitiamo tutti a stare a casa e rivolgersi al S.U.N.I.A. #RESTATEACASACIPENSIAMONOI

Federazione Provinciale : c/o CGIL Via G. Verdi n° 7/21 – 81100 Caserta – Telef. 0823-321144 Cell. 3922017576 – 3346948053