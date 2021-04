La rettifica: Anche dall’ applicazione Easy Park è possibile pagare la tariffa unica giornaliera

Caserta. Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un articolo nel quale, in seguito ad alcune segnalazioni pervenute alla nostra redazione , la tariffa unica per la sosta delle auto nelle strisce blu non era eseguibile dall’ applicazione Easy Park . Per onore alla vertà è giusto rettificare quando riportato nell’ articolo precedente.

Dopo una segnalazione pervenutaci direttamente dall’ ufficio stampa dei responsabili dell’ Easy Park infatti abbiamo costatato che esiste all’ interno dell’ applicazione la configurazione della tariffa unica ,come prevista dall’ amministrazione comunale. Pertanto , al contrario di come precedentemente riportato,anche dall’ applicazione è possibile usufruire del pagamento ridotto previsto in tutti i giorni festivi dell’ anno.