La rigenerazione urbana per Maddaloni e la sua storia

Giovedì 2 febbraio, alle ore 10, presso la Bibliotecacomunale della Città di Maddaloni si svolge la Conferenza Stampa di presentazione del Progetto di Rigenerazione Urbana relativo al già Convento dei Cappuccini e alla Piazza antistante. Grazie al recente contributo nell’ambito del Pnrr e all’efficienza dei progetti presentanti dall’Amministrazione comunale, i piani presentanti sono stati approvati e ritenuti validi e finanziabili. Questo finanziamento consentirà il recupero dell’ex convento dei Cappuccini e per la piazza che sorgerà, dove attualmente c’è il campo sportivo. Una chiara dimostrazione per la Città dell’opera virtuosa dell’Amministrazione comunale e un passo successivo nella realizzazione del Palazzo della cultura a Maddaloni, proprio nel complesso monastico degli ex Cappuccini. “La visione di realizzare il Palazzo della cultura a Maddaloni diventa realtà, perché la mia idea, come ribadito più volte nel corso degli anni, è proprio quella di impiantare questa struttura nel complesso monastico degli ex Cappuccini”, ha dichiarato il Sindaco Andrea De Filippo.