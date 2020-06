La Roma sogna Pedro!!

Ennesima rivoluzione in casa Roma, la squadra giallorossa sta cercando di allestire una grande squadra per la prossima stagione. Il nome che circola in queste ore è quello di Pedro ex Barcellona. Società giallorossa che è molto attiva anche per quanto riguarda le cessioni, a tal proposito dalla Germania sembrano sicuri che il Lipsia alla fine confermerà acquisto di Schick per una cifra intorno hai trenta milioni di euro. Insomma la società romana, mentre aspetta di capire il suo futuro a livello societario sta cercando comunque di farsi trovare pronta per la prossima stagione