La Sala delle Madri

Domenica 10 maggio 2026 a partire dalle 9:30 al Museo Campano, una giornata dedicata a bambini e famiglie con Capua il Luogo della Lingua festival. Vi aspetta una giornata intensa, piena di divertimento e attività, adatte soprattutto alle famiglie, che vi accompagneranno durante la mattinata della festa della mamma. Partiremo dall’accoglienza e la visita della Sala delle Madri.

Le attività che verranno proposte saranno:

– Mater Parade di Roberto Branco che propone un laboratorio creativo;

– Letture ed esperienze sensorialia cura di Amalia Gravante;

– Drum Circle con Elisabetta Colella;

– Laboratori di archeologia e manualità ceramica a cura del personale del Museo;

– Nella biblioteca, l’illustrazione delle attività educative del Museo rivolte agli insegnanti, svolte dall’associazione Artemia;

– E per chiudere una performance di danza a cura della Compagnia Arabesque, Mater sola;

Insieme all’educatrici museali, alle ragazze e i ragazzi del gruppo giovanile “Siamo Noi”