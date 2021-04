“La Santa piccola” avrà una trasposizione cinematografica: Speranza Cardillo intervista Vincenzo Restivo

Vincenzo Restivo è un giovane scrittore nato a Caserta il 26 Novembre 1982. Laureato in lingue e letterature straniere, si è specializzato in lingua e letteratura portoghese con una tesi sulla letteratura infantile della scrittrice portoghese Sophia de Mello Breyner Andresen.

Mediatore linguistico e culturale, scrittore e traduttore. Insegna lingue e letterature straniere. Attivista per i diritti degli omosessuali tramite l’associazione RAIN Arcigay Caserta dove è stato nominato consigliere e delegato alla Cultura. Nel 2013 pubblica con Watson edizioni “ L’abitudine del coleottero”, romanzo di formazione a tematica LGBT, in seguito, ancora con Watson edizioni, nel 2014, il romanzo “Quando le cavallette vennero in città” e nel 2015 “ Il tempo caldo delle mosche” che forma insieme ai primi due la Trilogia degli insetti. Nel 2106 ha pubblicato “Storia di Lou” romanzo sulla perdita dell’innocenza e sull’identità di genere.

Sempre nel 2016 per Milena Edizioni, pubblica il romanzo breve“La Santa piccola”. Il libro è stato scelto per la realizzazione di un film e a partecipare alla biennale di Venezia.

Presentazione di Speranza Anzia Cardillo

VIDEO INTERVISTA RESTIVO

Video intervista Restivo 1

Video intervista Restivo 2