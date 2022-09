La scuola chiusa da troppo tempo a S. Maria a Vico

S. M. a Vico – C ‘ è una scuola a S. Maria a Vico che risulta chiusa da un po’ di tempo. Si tratta dell’ istituto G. Leopardi che è chiuso da tre anni con lavori che procedono a rilento.

In tanti hanno cercato una soluzione addirittura è stato trovato un edificio adibito ad albergo per ospitare i ragazzi ma la capienza limitata delle varie classi però non permette inserire i giovani studenti all’ interno della stessa struttura.

Pare inoltre che vi siano dei ricorsi giudiziari in corso che ne hanno rallentato l’ apertura , col comune che ha avuto qualche difficoltà nell’appaltar i lavori.

Su quanto accaduto si pronunciato uno degli assessori Clemente Affinita che cerca di far chiarezza “Sul nostro territorio – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Clemente Affinita – ci sono 11 plessi e abbiamo provveduto a far eseguire tutti i lavori necessari per accogliere gli studenti. La delega all’Edilizia scolastica è in mano al sindaco Pirozzi che ha attuato tutti gli interventi necessari. Per quanto riguarda la scuola ‘Leopardi’ ci siamo trovati imbrigliati nella matassa della burocrazia e poi della giustizia. Confido che i lavori in piazza Roma e per il campus scolastico siano realizzati in tempi relativamente brevi e faremo di tutto per renderlo possibile”.