La scuola Collecini-Giovanni XXIII ha aderito anche questcioè quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Di Rosaria Karol

il dirigente della collecini permette ancora ai giovani di farsi sentire

La scuola Collecini-Giovanni XXIII ha aderito anche quest’anno al progetto avanzato dall’Isola di Arturo, cioè quello del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Caserta, permettendo ai giovani di farsi sentire.

Il CCRR si propone come un’esperienza magnifica per coloro che ne fanno parte, e anche molto educativa in quanto i ragazzi si impegnano a risolvere attivamente le problematiche dei cittadini coadiuvando parzialmente coloro che governano la città, i quali sono sempre disposti ad ascoltare le loro richieste e domande.

Durante la giornata di giovedì 16 dicembre 2021 è stato insediato il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, al quale fanno parte sei alunni della scuola Collecini. Questi ragazzi si sono impegnati moltissimo innanzitutto nella fase delle elezioni e dovranno impegnarsi ancora di più nel corso della loro carica da consiglieri.

Il dirigente scolastico Antonio Varriale ha dimostrato più volte di credere in questo progetto, in quanto, oltre ad aver dato il suo consenso facendovi partecipare la scuola che dirige, ha partecipato a un incontro effettuato da remoto durante il corso dell’anno con lo scorso consiglio comunale esprimendo le proprie considerazioni e rispondendo alle domande riguardanti le problematiche avanzate nell’organizzazione delle scuole e le difficoltà riscontrate con l’emergenza Covid. Inoltre giovedì ha partecipato all’insediamento del nuovo CCRR augurando buona fortuna a tutti i suoi componenti