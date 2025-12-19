La Scuola di Commissariato dell’Esercito conclude il corso formativo di arte culinaria e pasticcera

Il personale della Scuola di Commissariato dell’Esercito di Maddaloni ha concluso il percorso formativo dedicato all’arte culinaria e pasticcera presso la Scuola Dolce&Salato di Maddaloni.

Il corso, nato dalla collaborazione tra realtà civili e militari d’eccellenza, è stato guidato dallo Chef Giuseppe Daddio, autore di libri e ambasciatore della Mozzarella di Bufala Campana DOP, e dal Maestro pasticcere Aniello Di Caprio, apprezzato a livello internazionale per i grandi lievitati e il cioccolato.

L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di consolidare le competenze professionali degli operatori del vettovagliamento della Scuola integrando tecnica gastronomica, attenzione alla qualità delle materie prime e cura del servizio.

Il programma didattico, articolato in moduli progressivi, ha esplorato il mondo del dolce e del salato, approfondendo aspetti tecnici, estetici e conservativi. Un percorso che ha saputo coniugare rigore e creatività, tradizione e innovazione, formando professionisti in grado di operare con competenza.

Da sempre punto di riferimento per la formazione d’eccellenza, la Scuola Dolce&Salato ha accolto con orgoglio questa collaborazione con l’Esercito Italiano, riconoscendo nel servizio militare valori condivisi quali disciplina, dedizione e spirito di squadra. Grazie all’esperienza e alla passione dei maestri Daddio e Di Caprio, il percorso si è trasformato in un’esperienza non solo professionale, ma anche umana, in cui ogni preparazione ha assunto il valore di un gesto di cura verso chi serve il Paese.