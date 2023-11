La sede della UIL di Caserta si tinge di rosso

“Gli ultimi avvenimenti a livello nazionale – ha dichiarato il Coordinatore territoriale della UIL Caserta,

Pietro Pettrone – pongono il problema della violenza sulle donne al centro dell’interesse generale. La

violenza contro donne e ragazze rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse. Per dare

segnali forti a non abbassare la guardia – ha detto Pettrone – contro un fenomeno che si sta allargando

sempre di più, l’esterno della sede della UIL di Caserta in via Renella n. 58, sarà illuminata di ‘rosso’. Un

gesto simbolico per mantenere alta l’attenzione su questa piaga e per ricordare Giulia…” – ha concluso

Pettrone.

“Donna, pace, libertà” “Contro ogni violenza. Le prime vittime sono sempre le donne. Marciamo in silenzio

contro il rumore delle bombe” sono gli slogan che accompagneranno la manifestazione, che in occasione

della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, il 25 novembre UIL CGIL, CISL con il Patrocinio

morale del Comune di Caserta, organizzano con una fiaccolata silenziosa in ricordo di tutte le donne vittime

di violenza.

Il concentramento avverrà in Piazza della Prefettura, alle ore 18.00, e il corteo si snoderà da Piazza

Vanvitelli a Via Mazzini proseguendo per Corso Trieste per concludersi in Piazza Gramsci davanti la

panchina rossa, installata dal Comune di Caserta, simbolo di questa iniziativa. In quel posto saranno

depositate fasci di rose rosse.

“E’ inutile sottolineare che alla luce degli ultimi avvenimenti di questi giorni che ripropongono un tema così

attuale la manifestazione capita in un momento molto particolare per la vita del Paese. – ha detto la

Responsabile delle Pari Opportunità della UIL Caserta, Rosa Glorioso – Non è un caso se la fiaccolata

silenziosa del 25 novembre si concluderà davanti la panchina rossa, colore del sangue , che è diventato il

simbolo di questa strage continua: il posto occupato da una donna che non c'è più, portata via dalla

violenza”.