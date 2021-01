La sede destinata dall’Ordine degli architetti ai suoi iscritti.

A Corso Trieste, a due passi dalla Reggia di Caserta, l’Ordine degli Architetti PPC di Terra di Lavoro, presieduto da Raffaele Cecoro, ha allestito una sede di lavoro esclusiva per gli architetti regolarmente iscritti all’Ordine.

Si è voluto mettere a disposizione dei propri associati un ulteriore servizio, in particolare per quei professionisti che, in caso di esigenze particolari, potranno usufruire di un computer collegato ad internet e di una stampante per redigere e stampare documenti da produrre in allegato o ad integrazione di pratiche da consegnare alla Soprintendenza piuttosto che al Catasto o al Genio Civile.

Tutti uffici che si trovano a pochi metri di distanza dalla sede dell’Ordine e che quotidianamente sono frequentati dai tecnici per il disbrigo di pratiche presso i rispettivi sportelli, i cui operatori tante volte richiedono altre copie della documentazione da consegnare o ulteriori integrazioni da allegare a progetti e istanze varie.