La segnalazione: Al Parco Falcone da 4 mesi senza ascensore

Caserta. Da oltre 4 mesi ,ormai , i condomini del Parco Falcone, Scala A Interno A, non possono più’ usufruire , causa guasto ,dell’ascensore del palazzo.

Inevitabili, come si può’ immaginare , i disagi che i residenti hanno dovuto affrontare in tutto questo periodo.

Nella mattinata di oggi, venerdi 18 settembre, abbiamo effettuato un sopralluogo sul posto per constatare da vicino la situazione . Abbiamo scoperto che il palazzo è composto da ben cinque piani e ,proprio all’ ultimo piano del fabbricato, è residente un uomo con gravi problemi di salute che ha bisogno di continue cure mediche . Abbiamo verificato che nello stesso palazzo abitano molte persone anziane , anche ultra ottantenni, le quali per ovvi motivi sono impossibilitati ad uscire . “Dulcis in fundo” abbiamo incontrato una giovane donna , ivi residente,da pochissimo diventata mamma che ci ha spiegato tutte le problematiche che quotidianamente incontra per uscire e tornare a casa con il neonato a bordo del passeggino.

La nostra segnalazione ha l’intento di portare all’attenzione la problematica affinché qualcuno preposto possa risolvere in breve tempo quello che è divenuto un vero calvario per i residenti del Parco Falconi Scala A Interno A.