La segnalazione. Avvistati cinghiali a pochi passi dai centri abitati

San Felice a Cancello. La segnalazione ci è giunta da persone che abitualmente si recano sulla collina di cancello, appartenente al Parco del Partenio, per un passeggiata salutare. Molti scelgono questo percorso anche per far fare un pò di movimento ai figli disabili. In più di un’occasione ci è stata segnalata la presenza di cinghiali sulla collina. E fin qui nulla di strano.

La segnalazione di ieri preoccupa un pò in quanto un grosso cinghiale è stato avvistato proprio nell’ultima curva prima di scendere nella frazione di Cancello Scalo, vicinissimo al gabbiotto dove di solito stanno i guardiani dell’acquedotto, in linea d’aria, ad un tiro di schioppo dalle abitazioni.

L’avvistamento è avvenuto intorno alle ore 13.00, in pieno giorno.

Riportiamo la segnalazione per eventuali provvedimenti che tutelino tanto i cinghiali quanto le persone che vi si recano, anche di frequente, e spesso, come dicevamo con bambini e con disabili. l’episodio ha giustamente spaventato il nostro lettore, trattandosi anche di un cinghiale abbastanza grande, del quale non si potevano prevedere le reazioni. Lui è riuscito a passare attraverso un viottolo praticabile evitando la strada principale dove poteva essere avvistato dall’animale. Una persona meno agile e poco pratica dei luoghi si sarebbe trovato faccia a faccia con il cinghiale e quale sarebbe stato l’esito dell’incontro, per questa volta, per fortuna, non ci è dato saperlo.