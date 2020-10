Ci è giunta segnalazione da parte dei nostri lettori di cumuli di rifiuti che periodicamente invadono via Carmignano a Maddaloni. Questi nella foto, nello specifico, i trovano all’ingresso dell’ufficio postale della località. I residenti lamentano il persistere di questa situazione e chiedono, a gran voce, l’installazione di telecamere di sorveglianza per individuare gli “sporcaccioni” che hanno scelto questa strada per i sacchetti selvaggi.