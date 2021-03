La segnalazione. Non tocca a tutti pagare il parcheggio? Il podio della sosta selvaggia spetta a lui

Maddaloni.Premesso che mai fare di tutt’erba un fascio, ma per rimanere in tema di proverbi, è proprio vero che “u pesce fet ‘ra cap”. La saggezza popolare non sbaglia mai. A Maddaloni poi torva terreno particolarmente fertile per dare riprova della sua attinenza al malcostume popolare.

Cosa succede stavolta in città? Succede che, da diversi giorni, sulle strisce gialle antistanti il comando della locale Polizia Municipale si trova regolarmente parcheggiata una Smart di proprietà di un vigile urbano (questo lo si deduce dal fatto che dall’auto si intravedono paletta e cappello). Chi ci ha segnalato questo parcheggio fuori norma, sottolineando come nonostante sia sempre su strisce gialle non sia fatta nessuna multa, mentre all’interessato, così come ad altri cittadini vengono elevati verbali con notevole solerzia, informandosi ed osservando, avrebbe individuato anche il proprietario disobbediente, che addirittura sarebbe l’attuale reggente del comando dei vigili urbani, in sostituzione del comandante, in malattia per covid.

Ebbene la legge non è uguale per tutti. In questo caso ancor di più. Lo stallo è chiaramente identificato con PM: ovvero dedicato alla sosta delle auto della polizia municipale, che erano delle Panda.

Colpite forse da una variante portoghese di covid, forse si sono ridotte a piccole Smart di colore grigio.