Maddaloni. Ci è stato segnalato questo palo che giace sul marciapiede, ci dicono, da oltre un mese, ovvero da quando c’è stato l’ultima volta il forte vento.

Il palo si trova a Via Napoli, sul marciapiede antistante la farmacia. Percorrendo la strada, a circa un km, in via Ficucella se ne incontra un altro che è in bilico da diversi mesi, sul punto di cadere.

Si segnalano per l’eventuale rimozione.