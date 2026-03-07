La Senatrice Anna Bilotti fa visita ai cani salvati dai combattimenti clandestini

La Senatrice Anna Bilotti (Movimento 5 Stelle) ha incontrato Michi, Shrek e tanti altri cani salvati dai combattimenti clandestini. Un incontro speciale tra coccole e giochi donati per il recupero comportamentale. La Senatrice ha dichiarato: “Incontrare Michi, Shrek e gli altri cani è stato toccante: loro sono la prova vivente di quanto il recupero comportamentale possa fare la differenza. L’istituzione del fondo in Legge di Bilancio, che abbiamo fortemente voluto, è stata una prima grande vittoria di civiltà, ma rappresenta solo l’inizio. Quei fondi sono lì pronti a dare ossigeno a queste realtà e a garantire una seconda possibilità a tanti altri cani. È come se avessimo preparato un kit di primo soccorso, ma senza le istruzioni per usarlo non possiamo ancora aprirlo. Per questo, ora serve una veloce approvazione del decreto attuativo da parte del Ministero del Lavoro. Dobbiamo sbloccare subito queste risorse per dare supporto a chi è impegnato a garantire giustizia e cura a questi animali”.

Massima soddisfazione ed entusiasmo di Martina Pluda, Direttrice di Humane World for Animals Italia, che ha ricordato come da anni la loro organizzazione si occupi di cani sequestrati, confiscati, reduci da maltrattamenti e combattimenti e successivamente recuperati a livello psico-fisico.

Un’attività che richiede un incredibile e costante impegno. Perché è giusto che per ogni cane sfortunato ci sia un lieto fine.