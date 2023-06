La Senatrice Camusso e le associazioni Città Viva, Comitato per il Centro Sociale e LIPU in visita al Quartiere Acquaviva

Stamattina le associazioni Città Viva, Comitato per il Centro Sociale e LIPU, hanno accompagnato la senatrice Camusso nel quartiere Acquaviva. Hanno esposto il dissenso per i progetti pinqua del comune di Caserta che vedono in controtendenza, il consumo di suolo. Vedesi la villa comunale ‘Oasi’ di via Arno dove dovrebbe sorgere un parcheggio interrato con la battimento di 50 alberi ad alto fusto.

Ha partecipato all’incontro anche don Antonello Giannotti parroco di nostra Signora di Lourdes.