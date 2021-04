La sfida di Caserta Decide “ FERMARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI A PARTIRE DALLE CITTÀ: LE NOSTRE PROPOSTE!”

Caserta Decide, movimento civico rappresentato da Raffaele Giovine candidato a sindaco alle prossime amministrative 2021, si sta dimostrando sempre più attenta alle problematiche ambientali adoperando un approccio totally green in tutti i suoi progetti. In merito, oggi sul profilo facebook del movimento è stato pubblicato il seguente post:

“Fermare il cambiamento climatico a partire dalle città: si può fare! Durante il secondo caffè con Raffaele, Sindaco per Caserta, molto sono state le proposte lanciate per bloccare i cambiamenti climatici.

I Comuni possono e devono fare tanto per rivoluzionare il nostro modo di stare al mondo, che deve diventare più giusto e in sinergia con l’ambiente. La nostra proposta è il consumo di suolo zero, inserita all’interno di un piano urbanistico generale, con l’obiettivo rigenerare la miriade di spazi pubblici e privati abbandonati presenti nella nostra città.

Come? Questi spazi, attraverso politiche comunali, vanno affidati ad associazioni e cooperative che, con nuove forme di lavoro e di gestione del welfare, ne garantiscano la riqualificazione e la gestione in forme aperte inclusive, affinchè diventino Hub sociali e culturali. Esistono molti progetti europei per sostenere questa idea: uno di questi è il Bauhaus europeo (https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_it), che mira proprio a riqualificare l’immenso patrimonio pubblico di spazi in chiave sociale verso la creazione di nuove forme di lavoro.

Insomma, tre in uno: contrasto al consumo di suolo e ai cambiamenti climatici, nuovo lavoro, riqualificazione del patrimonio pubblico. Facciamolo!”