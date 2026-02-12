La signora Maria ospita i Maestri dello “Street Food Caserta”

A “Tenuta Marcello” la signora Maria Marcello nella serata del trascorso martedì ha ospitato gli chef dello “Street Food Caserta” per presentare ad amici e parenti il suo figlioccio affettivo: Francesco De Lucia, team manager della “Street Food Caserta” dell’Associazione “Cuochi Caserta.”

Una serata magistrale che ha avuto come padrona di casa la signora Maria Marcello. In ambienti di una eleganza sobria e rassicurante la presentazione del giovane De Lucia, ha conseguito un argento ai Campionati di Cucina Italiana 2025 in Rimini. Quest’anno 2026 il giovane chef mira alla medaglia d’oro nello stesso Campionato della Cucina Italiana.

La serata, oltre a godere dell’ospitalità della signora Maria, il piacere di gustare il cibo di chi fa della cucina un’arte di armonia di sapori e l’incontro fisico che fa comunità, dialogo, cultura. Se si vuole si può, anche nell’attuale tempo virtuale.

La maestra senza penna.