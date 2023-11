La Sinistra Italiana aderisce allo sciopero previsto per il 1 dicembre

Ieri mattina una delegazione della federazione provinciale di Sinistra Italiana ha partecipato presso

il centro di formazione maestranze edili a Macerata Campania all'assemblea generale della Cgil in

preparazione dello sciopero del 1 dicembre a Napoli. Sinistra italiana aderisce convintamente alla

piattaforma della mobilitazione per alzare i salari, per estendere i diritti e per contrastare una

legge di bilancio che non ferma il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate

e pensionati e non offre futuro ai giovani. Rivendichiamo il sostegno a un’altra politica economica,

sociale e contrattuale, che non solo è possibile, ma necessaria e urgente!