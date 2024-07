La società del gruppo Enel E-Distribuzione informa sui recenti disservizi

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di distribuzione di media e bassa tensione, informa che l’eccezionale ondata di calore che sta interessando la Campania “ha determinato una serie di disservizi sulla rete elettrica presente in alcuni comuni, per la soluzione dei quali la Società si è prontamente attivata. L’Azienda, infatti, ha messo in campo una taskforce di oltre 250 tecnici di E-Distribuzione, mobilitando anche proprio personale di altri territori, insieme a 220 persone di imprese terze, e con l’ausilio di 16 gruppi elettrogeni e 10 powerstation”. E-Distribuzione ricorda “che le temperature registrate in questi giorni superano, in alcuni casi, di oltre 6 gradi le medie stagionali del periodo. Tutti gli interventi sono realizzati in costante coordinamento con le Istituzioni locali, le Prefetture e la Protezione Civile Regionale. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione proseguirà fino al completo ripristino del servizio elettrico”. L’azienda ricorda anche che “per segnalare un guasto è attivo tutti i giorni h24 il numero verde 803 500 indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente nel nostro sito internet e-distribuzione.it e la App E-Distribuzione. Per monitorare autonomamente lo stato di alimentazione della rete elettrica, è disponibile la ‘mappa delle disalimentazioni’, raggiungibile al link: https://www.e-distribuzione.it/interruzione-corrente-primo.html