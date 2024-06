La società involutiva, nella tecnologica moderna.

Nell’ultimo decennio le tecnologie hanno migliorato, dove più, dove meno la vita dell’intero pianeta. In primis le tecnologie mediche e le relative ricerche, che hanno donato ai più, un vantaggio reale sull’aumento dell’aspettativa di vita e sulla qualità della stessa. La tecnologia ha permesso di migliorare il trasporto, con auto e mezzi, sempre più efficienti, comodi e sicuri. Molto è stato fatto sul contenimento dell’inquinamento ambientale almeno nei paesi europei e in parte degli stati mondiali, inoltre la quotidianità lavorativa è stata migliorata in sicurezza da nuove norme e nuova tecnologia. Le tecnologie consentendo il confronto a distanza in tempo reale, tramite le varie piattaforme digitali, hanno reso il telelavoro o lavoro agile la normalità, riducendo gli spostamenti casa-lavoro e di conseguenza stress e inquinamento ambientale. Anche la produzione agricola ha beneficiato delle innovazioni tecnologiche con il bilanciamento automatico di irrigazioni, concimazioni, nonché con macchine sempre più evolute nella semina, nella gestione e nella raccolta dei prodotti della terra. Il ciclo dei rifiuti tramite termovalorizzatori di avanguardia, riesce a ridurre l’impatto ambientale degli scarti domestici ed industriali, rendendo, fonte energetica elettrica e termica di valore, ciò che prima finiva tal quale in discarica. Infiniti esempi si potrebbero ancora descrivere, sulle tante invenzioni e scoperte di scienziati e ricercatori, che il marketing aziendale trasforma in oggetti e attrezzature per il nostro benessere quotidiano. Tutto ciò è però tristemente bilanciato in negativo da una stragrande maggioranza del genere umano che, sfruttando egoisticamente ad idiotico vantaggio personale la tecnologia, riesce a vanificarne i benefici. Trasformando il vantaggio in intralcio. Carrelliamo brevemente sui grandi temi è sotto gli occhi dell’umanità intera, cosa può fare una visione egoistica anche in campo internazionale, quali le razzistiche visioni di Trump o le assenze sensoriali di Biden, per inciso uno di loro sarà il presidente della nazione più potente e tra le più armate della terra. Brevemente citiamo, la scellerata arroganza della NATO nei confronti della Russia e della criminale gestione di Putin, che hanno generato la guerra in Ucraina. Oppure la debolezza politica di Netanyahu, che avvalorando o ignorando gli efferati soprusi effettuati sui Palestinesi, hanno prodotto l’attacco terroristico di Hamas ai Kibbutz e all’uccisione e al rapimento di centinaia di israeliani ad ottobre 2023, nella speranza che il fronte non si allarghi alla cisgiordania dove gli Hezbollah si sentono spalleggiati dall’Iran. Torniamo nei ranghi del nostro quotidiano, da dove nasce la società involutiva? Sicuramento da un uso non consono delle tecnologie, che anziché migliorare la vita donano un effimero senso di onnipotenza con l’ausilio del mezzo in uso. Sotto gli occhi di tutti i vari “specialisti” che spuntano come funghi sui social ad ogni evento mediatico di rilevanza nazionale, con individui spesso celati sotto mentite spoglie, che divengono repentinamente, esperti sulle materie più disparate e mi riferisco ai tantissimi “Leoni da tastiera”, che popolano il web. Tali individui sono in grado di accreditarsi di qualità immaginarie sui temi più disparati, dall’infettivologia alla criminologia, dalla sociologia all’astronautica etc. Considerandosi via via, esperti di tutto, come il famoso effetto descritto dai socio-psicologi David Dunning e Justin Kruger. Questo effetto deriva principalmente da un’illusione interna specie in persone con scarse abilità e dalla errata percezione della realtà. Infatti, chi ha una percezione errata della realtà che li circonda, resta fermamente convinto, che una seduta di facebook dalla tazza del cesso sia di gran lunga più formante che anni di studi universitari. Anche l’astrofisica con poche sedute di “gabinetto” è stata relegata a scienza inferiore, infatti il terrapiattismo spopola oramai su tutti i social, nelle sue forme più assurde. Il logorio della vita moderna come recitava Ernesto Calindri, limita le occasioni per un confronto costruttivo con i propri simili. Ci siamo creati una vita fatta di stress continui, cadenzati e costellati come mai era accaduto nella storia dell’umanità, spesso di attività inutili. Ci si confronta allora con eccessivo agonismo, con l’avversario del calcetto, con l’arbitro e l’allenatore degli eventi sportivi dei figli, additandoli di volta in volta con epiteti irripetibili, ma anche con gli insegnanti dei ragazzi, cercando di impedirgli di assegnare eccessivi compiti o di imporre basse votazioni a prescindere dal comportamento effettivo dei loro pargoli. Il cavallo di battaglia del “contrappasso tecnologico” resta però, l’uso dei mezzi privati, siano essi auto, moto o bici. Chiunque sia alla guida di un mezzo di trasporto privato, ha la piena consapevolezza di essere l’unico ed incontrastato custode di tutte le verità dell’umanità. Alla guida di un veicolo che abbia almeno una ruota, ognuno si autoreferenzia dell’assolutismo che neppure i tiranni più efferati si siano mai attribuiti. In auto o sulle due ruote si può circolare contromano, girare senza azionare l’indicatore di direzione, frenare di colpo senza motivo apparente anche in autostrada, procedere a passo d’uomo su una strada completamente vuota fregandosene della coda formatosi alle spalle, tenere di notte tutte le luci accecanti accese o tutte le luci del mezzo su cui si viaggia completamente spente, affrontare una rotonda senza tener conto dei reali diritti di precedenza etc. Ovviamente tutto va bene se altrettanti imbecilli viaggiano nella stessa direzione con le medesime intenzioni di “anarchia di circolazione”. In caso però si volesse superare il veicolo che precedendoci marcia in modo criminale o si volesse segnalare al medesimo l’uso non civile della sua guida, con una bussata di clacson o un breve lampeggio, si peccherebbe di lesa maestà scatenando nell’immediato le ire funeste e gli istinti infernali più profondi e reconditi del genere umano, in chi si sente sottratto della sua “auto-podestà” Concludiamo questa leggera analisi di umana involuzione, con una breve osservazione, secondo uno studio condotto alla Stanford University e pubblicato sulla rivista scientifica Trends in Genetics. Il noto genetista statunitense, Gerald Crabtree, sostiene che: non solo la nostra generazione è meno intelligente dei nostri antenati, ma che sta addirittura regredendo. Una regressione lenta e inesorabile. A noi non resta che sperare sia solo una analisi provocatoria di un fenomeno transitorio.