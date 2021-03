La solidarietà nel nome di ” Attivi & Solidali”. Vera e propria realtà casertana ( Tutte le foto)

L’associazione attivi & solidali sta diventando giorno dopo giorno una piacevolissima realtà nell’ambiente casertano per quello che riguarda la solidarietà.

Sono tante le attività svolte in pochi mesi dall’ associazione: la riqualificazione dell’area comunale viale Beneduce angolo, via Patturelli, gli alimenti per animali donati al canile di Caserta, la raccolta e la distribuzione dei giocattoli per i bambini meno fortunati, la raccolta e la distribuzione degli abiti usati per i meno abbienti ed per ultimo la spesa solidale.

Le attivita’ dell’ Associazione del Presidente Alessandro De Maio continuano,nelle prossime ore,dopo una raccolta durata solo qualche giorno provvederà alla distribuzione di 50 pacchi di alimentari per famiglie disagiate, altri 10 pacchi sono stato donati ad un altra associazione operante sul territorio e circa 800 pacchi di pasta ad una associazione cattolica

In occasione della Santa Pasqua ” Attivi&Solidali” provvederà alla distribuzione di uova e colombe pasquali ,il tutto per regalare un sorriso alle persone piu’ sfortunate in un periodo cosi’ difficile.

“Un ringraziamento va a tutti i collaboratori che con Tanto lavoro e tanto impegno tutti i giorni si adoperano per permettere tutto ciò“. Con queste parole il Presidente dell’ associazione Alessandro De Maio inizia a ringraziare tutti coloro i quali stanno collaborando per la buona riuscita delle iniziative.

“Un grazie va ai supermercati che ci hanno permesso di poter raccogliere la spesa fuori alle loro attività- continua- Canzano di via Marchesiello, il Pellicano di via De Martino, il Deco di via Ferrarecce ed il Sigma di Piazza Generale Della Chiesa, ringrazio inoltre i gruppi ultras Fedayn Bronx, Boys Ce e The Black Sheep sempre presenti in tema di solidarietà.

un ringraziamento particolare – conclude Alessandro- voglio farlo a tutti quei benefattori, amici dell’associazione ,dal cuore immenso che con le loro continue offerte ci aiutano ogni giorno a portare avanti le nostre azioni di beneficenza. In questo momento di grave difficoltà per tutti la nostra associazione resta a disposizione per qualsiasi problematica, non esitate a contattarci siamo viale Beneduce Caserta

Auguriamo a tutti i soci, amici e benefattori una serena Pasqua