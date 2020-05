La stagione di serie C è quasi sicuramente finita

Probabilmente uno scenario che si aspettavo in tanti, quello che vede la Serie C terminare il campionato senza averlo terminato. Il presidente della Lega Pro Ghirelli in una intervista rilasciata ai colleghi del giornale di Vicenza ha affermato quale sarà la proposta che verrà fatta in assemblea per decidere il futuro della Lega Pro. L’idea è quella di permettere alle tre prime di andare in Serie B, per quanto riguarda invece la quarta promozione( che doveva essere sancita tramite i playoff)ci sono varie opzioni in ballo. Potrebbe esserci un playoff con solo le tre migliori seconde e la migliore terza oppure stabilire la promozione tramite la media punti o il maggior blasone. Insomma sembra essere davvero arrivata la fine della stagione 2019-2020.