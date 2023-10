La stagione teatrale di “Officina Teatrale Generazione Libera”

L’ Officina Teatrale Generazione Libera (O.T.G.L.), realtà teatrale dell’associazione di volontariato Generazione Libera, presente sul territorio da diversi anni, si pone l’obiettivo di sviluppare l’amore dell’arte e la cultura nelle classi sociali meno abbienti, per consentire ai giovani di esprimersi liberamente. O.T.G.L. teatro off, nasce nel 2022 all’interno del “Centro Polifunzionale Silvia Ruotolo” sede operativa dell’associazione Generazione Libera, che ospita una serie di attività ed eventi a sfondo culturale e sociale ed è situata in Vicolo Nicola Abbagnano N°6 Caserta – frazione Tuoro.

Il calendario della stagione teatrale di quest’anno comprende una vasta rosa di compagnie teatrali, che hanno sposato molto volentieri il progetto sociale.

Di seguito gli appuntamenti degli spettacoli:

“Teatro di quartiere”

OTGL teatro – off

Direzione artistica: Claudia Buono

-15 ottobre : OTGL teatro

“Rosalyn” di E. Erba

Regia Claudia Buono

-28 ottobre : Giovanni Allocca

“Big Ben ha detto stop” di N. Maiello

Regia Massimo De Matteo

-4/5 novembre: Paolo Nicolella, Eufemia Sparaco

“Quando la coppia scoppia”

Regia: P. Nicolella ed E. Sparaco

-2 dicembre: Contestualmente Teatro

“Gaetano, favola anarchica”

con Nello Provenzano

testo e regia: Riccardo Pisani

-13 gennaio: OTGL teatro

“Io, Nessuno e Polifemo”

di E. Dante

regia: Claudia Buono

-27/28 gennaio: Actory Art

“Le cinque rose di Jennifer”

di A. Ruccello

con Giovanni Allocca e Nicola d’Angelo

regia: Vittoria Sinagoga

-11 febbraio: Teatro dell’Ovo

“Cyrano – è ciò che ti rende te stesso che amo”

da E. Rostand

regia:Raffaele Patti

-24 febbraio :Associazione Polluce

“Dalla parte di un essere felice” di R. Sergio e G. Battista

con Riccardo Sergio

regia: Gaetano Battista

-16 marzo: Non Solo Sipario Produzioni Teatrali

“Era l’otto marzo… la festa della donna”

soggetto di V. Mazzarella

adattamento e regia: Fausto Bellone

-6/7 aprile : Compagnia Ernesto Cunto

“Equivoci d’amore”

regia : E. Cunto

-20 aprile: Actory Art

“Femminopatie – il ritorno”

regia : Vittoria Sinagoga

-4 maggio: Enzo Varone e Franco Mantovanelli

“Versi & note recital”

-25 maggio: OTGL teatro

“Terapia di gruppo”

adattamento e regia: Claudia Buono.

Indirizzo:

OTGL teatro-off

Centro Polifunzionale “Silvia Ruotolo” vicolo N. Abbagnano,6 Caserta (fraz. Tuoro)