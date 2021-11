La Stand Up di Zelig arriva a Caserta

Sta ottenendo grande riscontro la Stand Up Comedy, organizzata da Bruno Interlandi, con gli spettacoli resi possibili grazie a Filippo, che ha dato fiducia al progetto, al Lithium Bistroit di Maddaloni.

Domani, giovedì 11 novembre, alle 21 è previsto un evento speciale con un grande personaggio:

Antonio Ricatti, nato a Barletta il 2 luglio 1988, che nel 2017 ha fondato con Marco Di Pinto il gruppo BeComedy (ora BeComedy UK), un collettivo di comici che cominciò ad esibirsi per tutta la regione pugliese. Nel corso degli ultimi anni ha aperto spettacoli per Pietro Sparacino, Giorgio Montanini e Daniele Fabbri. Ha portato i suoi monologhi completi sui palchi di Bari (Galleria Doppleganger), Taranto (Bebop, Hauskonzerte), Pisa (Leningrad, Teatro Lux), Roma (Altrospazio), Milano (Zelig, Joy, C.I.Q.) e Londra (La Pizzica). Ha registrato presso il Monk di Roma un podcast per Audible in compagnia di Pietro Sparacino e Giorgio Montanini, un episodio della trasmissione Italian Stand Up (visibile su Amazon Prime) e dal 2021 collabora con Comedy Central.

In apertura:

Marcello Pastore

Bruno Interlandi

Per qualsiasi tipo di informazione, in merito ci si può rivolgere a [email protected]

E per trascorrere una serata in allegria, come i protagonisti dei Simpson, durante gli spettacoli di Krusty il clown, basta provare l’ebbrezza di far parte del pubblico al Lithium Bistroit, chiamando il numero 339 847 7324