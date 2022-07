La Start Music Academy del maestro Dogali torna in piazza nella valle di Suessola. Le date all’interno

Dopo 2 anni ritorna in piazza la festa della musica organizzata dalla Start Music Academy del M Daniele Dogali.

Un evento tanto atteso, sia dai giovani musicisti dell’ accademia, che dalla popolazione pronta a riempire le piazze per ascoltare i giovani artisti.

Cervino- Il M. Dogali dichiara con grande soddisfazione che i suoi giovani allievi finalmente potranno farsi ascoltare in ben tre manifestazioni. La prima sarà stasera a Cervino nella villa comunale Padre Pio a Messercola, il 22 e 23 ad Arienzo.

Il patron della Start Music Academy ringrazia le amministrazioni di Cervino ed Arienzo, nella persona dei sindaci Giuseppe Vinciguerra e Giuseppe Guida, che con calorosa accoglienza hanno ospitato i concerti dei giovani artisti della valle di suessola.

Saranno tre giorni di musica, di vario genere che vedranno protagonisti i ragazzi che studiano e si formano musicalmente nella mia accademia. Un luogo non solo di studio, ma anche di aggregazione.

Non ci resta che invitarvi a gustare lo spettacolo, augurando ai giovani della Start Music Academy buon divertimento e buona musica.