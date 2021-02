La startup casertana Madò tra le pasticcerie presenti alla Gulfood

CASERTA. Madò pasticceria vola sempre più in alto. La prima pasticceria completamente online, nata dall’idea del giovane imprenditore Domenico Napoletano, ha occupato uno degli stand della fiera gastronomica più importante al mondo: Gulfood. Come sempre, la manifestazione si è tenuta nella lussuosissima Dubai, città dalle mille opportunità e risorse. Madò è una pasticceria che tende a valorizzare i prodotti del nostro territorio, facendoli conoscere non solo in Italia, ma in tutta Europa. Un’azienda che vede un team giovane, sempre pronto ad offrire al cliente il miglior servizio possibile. Infatti, per le spedizioni oltre la Campania, hanno ideato un sistema di imballaggio che preserva la qualità e la freschezza dei prodotti, il tutto confezionato in un packaging inconfondibile.

Sono proprio tutte queste doti ad aver fatto sì che Madò facesse breccia anche nel cuore di Dubai. Alla fiera, che si è tenuta dal 21 al 25 febbraio, i pasticcieri e membri dello staff hanno esposto prodotti tipici della nostra bella terra: la pastiera, il babà, la caprese e il profiterole. Sapori, dunque, inconfondibili che hanno rapito il palato di tutti.

Partecipare al Gulfood e mettersi in gioco, anche in una situazione come questa che tutti noi stiamo vivendo a causa del Covid-19, è vero coraggio, un coraggio che solo i giovani sanno dare. “Sono felicissimo che la mia attività, – afferma Napoletano – passo dopo posso, stia raggiungendo traguardi sempre più importanti. Ma la cosa che mi rende ancora più felice è quella di portare i sapori del nostro territorio in tutta Italia ed Europa, poiché penso che la Campania abbia molto da dare a tutto il nostro paese e non. Ho scelto di coinvolgere nel mio team i ragazzi, poiché credo che siano loro ad essere il futuro, ma sono anche dell’idea che non bisogna mai dimenticare le nostre tradizioni. Infatti, il connubio che noi di Madò pasticceria amiamo è quello della tradizione con l’innovazione; e il Gulfood ne è stato la prova. Questa esperienza a Dubai è stata magnifica, oltre le nostre aspettative. Infatti, voglio ringraziare il dott. Francesco Corbello, consulente per gli Emirati Arabi, per aver reso possibile la nostra presenza alla fiera. Abbiamo – conclude – avuto un riscontro con gli avventori alla fiera, provenienti da tutto il mondo, sorprendente. Per noi è stata occasione di confronto e accrescimento. Confidiamo in altre occasioni come questa. Noi, sicuramente, saremo sempre in prima fila”.

